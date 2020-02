Víctor Sandoval, roto de dolor tras la muerte de su padre: "Tengo la sensación de que me he perdido muchas cosas de él"

Ha mandado un mensaje a Terelu Campos y Carmen Borrego: “Quiero darles las gracias porque no me esperaba su mensaje y me ha impresionado”

Decepcionado con dos compañeros: "Igual yo les tengo más estima que ellos a mí. Hay una cosa que se llama humanidad…”

El padre de Víctor Sandoval falleció el miércoles 26 de febrero y el colaborador se ha incorporado al trabajo para reencontrarse con sus compañeros y contar cómo se siente.

Roto de dolor y sin poder contener las lágrimas, Víctor ha mandado un mensaje a Terelu Campos y Carmen Borrego: “No se me va a olvidar todos los que me han mandado un mensaje. Y quiero darles las gracias a dos personas: gracias a Carmen y a Terelu, porque en este momento no me lo esperaba y me ha impresionado”.

También ha contado su situación familiar: “Con mi hermano he tenido mucha distancia, creo que esto ha servido para que nos conciliemos un poco y estemos más cerca de lo que estábamos porque es lo que mi padre hubiera querido”.

Decepcionado por las ausencias de ciertas personas importantes

El colaborador ha vivido muchos años fuera de Madrid y lejos de sus padres, y esa decisión le pesa: “Tengo la sensación de que me he perdido muchas cosa de él. No tendría que haber tardado tanto en volver porque he perdido casi 20 años entre lo que he vivido en Miami y Sitges”.