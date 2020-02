Kiko Matamoros no descarta ser padre de nuevo ni casarse con Marta cuando sean una pareja “más consolidada”

Matamoros nos ha explicado que no ha asistido al parto propiamente dicho, en el caso de sus hijos mayores porque no se permitía y en el caso de su hija pequeña porque fue cesárea y tampoco es usual que el padre esté presente en quirófano.

Y ¿Suenan campanas de boda? No sabemos si está cerca pero lo cierto es que casarse es “otra posibilidad” para el colaborador: “Estoy súper a gusto y súper enamorado, llevo un año de felicidad, que no me lo creo ni yo. Estamos muy bien y yo quiero hacer las cosas bien, no quiero precipitar nada”.