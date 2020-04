Vota por el colaborador de 'Sálvame' que mejor lleva el confinamiento

Belén Esteban se ha montado su propia sección cocinándonos recetas desde su propia casa (con algún que otro descuido), Paz Padilla ha puesto en marcha una iniciativa solidaria y no para de hacer cosas, Kiko Hernández (con su resplandeciente moreno) nos da información y agita un poquito a sus compañeros desde el salón, Mila Ximénez emite sus juicios sobre las polémicas de la semana y Anabel Pantoja no para de entrenar y de cocinar.