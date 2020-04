Mila Ximénez se rompe en directo: "Me estoy metiendo en un bucle de tristeza"

En directo en una conexión desde su casa, la colaboradora ha escuchado a su amigo y compañero, Kiko Hernández, que solo decía maravillas de ella y se ha roto: “Le he visto y me he dado cuenta de lo que le echo de menos”.

Lo cierto es que llevamos un mes de confinamiento y Mila, que lo vive sola en casa, acusa la situación: “Estoy bajita, estoy conviviendo con un alien, no pensé que me iba a derrumbar, pero he visto a Kiko y se me ha ido al fortaleza”.