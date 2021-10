Alejandra Rubio, muy enfadada con Carmen Borrego por hacer daño a Terelu: "No es una buena hermana"

“Ayer me enfadé mucho. He estado muy tranquila, pero no me da la gana callarme. Me parece tan vergonzoso que mi madre reciba esto de ella, es una vergüenza. Es mi familia y esto no me lo esperaba. No es una buena hermana, estoy muy cabreada, me parece tan alucinante… el día que se dé cuenta lo que está haciendo, qué pena”, comienza a decir. Pero no se queda aquí.