Irma Soriano, a punto de morir electrocutada en su casa: "Pensé que era mi último momento"

“Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos ”, comienza a relatar la presentadora, que inicia su testimonio contando que se puso a limpiar el polen de la terraza. Una alargadera enchufada cayó al agua de la piscina y su marido Mariano comenzó a gritarle que la sacara, pero ella estaba en shock : “Me bloqueé, no podía pensar”.

“Pensé que ese era mi último momento y lo vi tan cerca y me dije que no me quería ir”, confiesa Irma. Y es que la presentadora tiene un gran trauma con la electricidad desde que el jardinero que trabajaba en su casa falleciera electrocutado.