En este último programa de 'Sábado deluxe', Isa y María se han reencontrado en plató con una enorme emoción y ninguna de ellas ha podido reprimir sus sentimientos. Isa, sin intentar si quiera ocultarlo, ha roto a llorar al ver entrar a su madrina en plató: "No hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí pero este no es el lugar para hacerlo (...) Tú y yo ya hemos hablado y sabes que me está gustando mucho cómo estás haciendo las cosas", intentaba calmar María a Isa.