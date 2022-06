Desy Rodríguez destapa la verdadera relación entre Anabel Pantoja y Yulen a través del polígrafo

Anabel Pantoja y Yulen Pereira han protagonizado parte de las preguntas que Desy Rodríguez ha contestado en el ‘polideluxe’ . Ha sido su compañera en ‘Supervivientes’ y sabe, de buena mano, si esta relación es real o no. Ella cree que Yulen pasa olímpicamente de Anabel, pero lo que el programa quería saber eran detalles más íntimos.

Desy cuenta que Anabel le confesó que no quería mantener relaciones sexuales en ‘Supervivientes’ para no ofender a su familia y le consta que Anabel y Yulen se besaron en el hotel de Honduras (no en el de Madrid) antes de comenzar la aventura: “Hubo besos con lengua y caricias”. Y, es más… ¡compartieron cama!