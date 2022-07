Belén Esteban regresa a la televisión: ¡este viernes, en el 'Deluxe'!

Pero para llegar hasta aquí, su gran regreso a televisión, ha tenido que recorrer un largo camino que se inició en aquel fatídico 25 de abril, el día en el que Belén se fracturó la tibia y el peroné en el directo de 'Sálvame' . La colaboradora cayó realizando una prueba de 'Supervivientes' e inmediatamente supo que algo malo le había ocurrido: "Me he roto el tobillo". Tal era el dolor de la Esteban que Jorge Javier tuvo que dar paso a publicidad para que el equipo médico de Mediaset la asistiera de forma urgente.

Meses después y a pocos días de su regreso en el 'Deluxe', Belén Esteban dio una exclusiva a 'Lecturas' donde confirmaba ese mal momento vivido del que informó Sergi. La colaboradora, muy emocionada, explica sobre su operación: "Estos han sido los tres peores meses de mi vida. Se me paró la vida, el miedo me bloqueó y me hundí".