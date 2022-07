Belén Esteban se pronuncia sobre el nacimiento del hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han sido padres de nuevo y 'Viernes Deluxe' quiere saber qué opina Belén Esteban en su regreso a la televisión al respecto sobre el nacimiento del cuarto hijo de él y del tercero para ella: "Quiero dar la enhorabuena tanto a María José como a Jesús por la llegada de su hijo y tengo que decir que, y no me preguntéis porque no voy a hablar más del tema, que por la parte que me toca, está muy feliz y estamos muy felices".