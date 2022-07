El emocionante regreso de Belén Esteban a televisión tras su caída: "Pido perdón a mi familia"

Belén ha confesado que en estos tres meses ha pasado por quirófano cinco veces y que no todas las operaciones han sido en la pierna: “ Pido perdón a mi madre y a mis hermanos porque no les he contado la verdad durante todo este tiempo, ellos no han sabido lo que me ha pasado hasta hoy que les he llamado para contárselo”. La de Paracuellos ha relatado con la voz entrecortada cómo vivió estas interminables semanas de médico en médico:

“Yo me caigo el 25 de abril y desde entonces no he sido capaz de mirar las imágenes, cada vez que salen en televisión me tapo los ojos, no las he visto y no las voy a ver (…) Tú, Jorge, me decías que había sido un esguince de tobillo, pero yo sabía que era peor, yo me vi el pie torcido (…) Llevo en la pierna 20 tornillos y dos placas, no me he roto un tobillo como han dicho en algunos sitios, lo que me ha pasado ha sido grave aunque sé que hay cosas peores en la vida, pero a cada uno le duele lo que le duele (…) A mí me han diagnosticado tristeza constante y ya estoy mejor porque me hacía ilusión volver aquí, a mi trabajo, ver a las personas que trabajan aquí y que llevo tanto tiempo sin ver”.