Belén Esteban desvela en 'Deluxe' un nuevo problema de salud

"A parte de lo de la pierna he tenido otro problema de salud, desde hace algunos años me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria, la mamografía salió bien, los bultitos seguían ahí pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual (…) Unos días después, cuando estaba haciendo la entrevista para la revista 'Semana' comencé a sangrar , yo sabía perfectamente que no era una regla, imagínate cómo hice las fotos para el reportaje (…)

Al día siguiente llamé a mi ginecóloga y me dijo que tenían que hacerme una biopsia urgente, ese mismo sábado fui por la mañana a la Fundación Jiménez Díaz acompañada solo de mi marido, no quisimos decirle nada a la familia para no preocuparles, Miguel y yo estábamos muy nerviosos, yo en ese momento tan triste, con la pierna tal y como la tenía, no podía esperarme nada bueno, solo pensaba en que me pasaba algo muy malo (…) Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo, ayer mismo me dijeron el resultado de la biopsia".