Ágatha Ruiz de la Prada revela en el 'polideluxe' su enemistad con Ana Botella y que tiene una hermana secreta

Ágatha Ruiz de la Prada: "Ana Botella no me soporta porque es muy maruja".

La diseñadora tiene una hermana secreta: la conoció a raíz del testamento de su padre.

Ágatha Ruiz de la Prada con varias preguntas sobre 'El innombrable'.

Ágathan Ruiz de la Prada se sometía a su primer 'polideluxe' sin miedo porque ella, asegura, nunca miente. Por eso no ha tenido reparos a la hora de responder preguntas de todo tipo, desde su fortuna hasta la Familia Real, pasando por su relación con Ana Botella. Mientras tanto, hemos descubierto algún secreto de la diseñadora y... ¿la cazaremos en alguna mentira?

La hermana secreta de Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora tiene una hermana secreta, fruto de una relación extramatrimonial de su padre. Lo confiesa ella misma ante una de las preguntas del 'poli'. Ha hablado con ella, pero reconoce que no la ha visto en persona. ¿Y cómo se enteró? Pues a través del testamento de su padre, el cual aun no ha heredado porque se lleva muy mal con su hermano "que es un sinvergüenza": "Mi vida da para una serie".

El desprecio de la infanta Cristina a Ágatha Ruiz de la Prada

Varias han sido las preguntas relacionadas con la Familia Real pero nos han llamado la atención dos de ellas: que la invitada considera que la Infanta Elena hubiera sido mejor reina que su hermano, Felipe y que la Infanta Cristina la saluda con cierto desdén y hace como que no la conoce cuando se encuentra con ella. Además, reconoce que llevó a propósito un traje con los colores de la bandera republicana a la boda de Felipe y Letizia porque ella consideraba que "era una boda republicana".

El feo gesto de Ana Botella con Ágatha que ella no olvida

Parece que a Ana Botella no le cae nada bien Ágatha Ruiz de la Prada y, a juzgar por lo que le ha hecho a la diseñadora, puede que esta no tenga tampoco mucho aprecio a la exalcaldesa de Madrid. ¿Le prestaste un vestido a Ana Botella para asistir a una exposición que luego no se lo puso ni te lo devolvió? Sí, verdad. "Las dos cosas me parecieron fatal", reconoce la diseñadora.

Para colmo, quitó el árbol de Navidad de la Puerta del Sol que había diseñado la invitada: "No me soporta porque es muy maruja (de manera de pensar) ella. Yo a ella le parecía que yo hacía lo que me daba la gana. Creo que hizo mucho daño a su marido, al PP y a España. No puedes coger el puesto de alcaldesa sin que te haya votado la gente, eso es feísimo".

Las preguntas sobre 'el innombrable'

Su exmarido ha estado presente en el 'polideluxe' a través de varias preguntas. Ágatha puso de nombre 'perro jota' a un can y miente cuando niega que aguantó su matrimonio para que este pagara las "carísimas" universidades de sus hijos. Pero una de las preguntas más polémicas ha sido la de ¿te arrepientes de no haberle puesto más veces los cuernos al innombrable? Dice que no, pero miente. Entonces lo reconoce, se arrepiente.