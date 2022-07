Gema Aldón aclara si Gloria Camila la echó de la finca en la que vivía y se enfrenta a Kiko Jiménez

“Yo me quedo embarazada y quiero estar con mi madre”, comienza a contar la invitada del ‘Deluxe’. “José abrió una finca de perros. Mi pareja empezó a trabajar allí. Mi madre me compró una casa prefabricada y, como vivíamos allí, pagábamos todo en conjunto. Yo me enteré de que Gloria y Kiko quisieron poner una casa allí pero no pudieron no sé por qué. Yo me fui porque yo, cuando mi niña tenía ya tres meses, ya no podía estar más aquí” (echaba de menos su tierra).