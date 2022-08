La pregunta del 'poli' era clara y directa: ¿Has tenido sexo con diseñadores o directores para conseguir trabajo? No, contestaba él, pero según Conchita "claramente miente". El presentador no quiere dar explicaciones al respecto, pero insiste en que es mentira, a pesar de lo que afirma el polígrafo.

El 'polideluxe' quería saber si Carlos Lozano tendría una noche de amor con Belén Rodríguez y el presentador ha respondido que no, pero... miente. Es entonces cuando llegan las explicaciones: "Me caes muy bien, pero no... a no ser que tú me provocaras", responde, a lo que Belén contesta que ella nunca da el primer paso. Es aquí cuando le preguntan a Carlos por sus preferencias sexuales. Más tarde ella reconoce que sí se acostaría con Carlos. Pero Belén no sería la única, pues según otra de las preguntas, a Carlos también le parece atractiva María Patiño y le atrae sexualmente.