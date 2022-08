Alejandra Rubio advierte a Terelu Campos en su entrevista: "Kiko Hernández no te quiere, me duele que le llames amigo"

Terelu Campos entrevista a su hija, Alejandra Rubio en 'Viernes Deluxe'.

La hija de Terelu advierte a su madre sobre Kiko Hernández: "No te quiere".

Alejandra Rubio dice lo que piensa sobre 'Sálvame', los colaboradores y la relación con su madre.

A lo largo de su trayectoria profesional, Terelu Campos ha entrevistado a cantantes, políticos, actrices… pero ninguna entrevista le había puesto tan nerviosa como la que ha capitaneado en el ‘Deluxe’. Su hija, Alejandra Rubio, pisa por primera vez el programa y Terelu es la encargada de entrevistarla: “Ahora dejo de ser tu madre”, le advierte antes de entrar al plató. En la primera parte de la entrevista, la hija de Terelu ha hablado de lo ha supuesto en su vida "ser una Campos".

La dura llegada de Alejandra Rubio a la televisión

El apellido Campos abre puertas... pero también las cierra. Alejandra Rubio tiene claro que son familia, pero no un clan y no se les debería tratar como tal, sino como a personas independientes. Además, habla de cómo vivió sus inicios en la televisión, donde se estrenó como colaboradora en 'El debate de las tentaciones': "Fue muy duro, incluso me puse a llorar". Alejandra hace frente a las críticas y valora todo lo que se ha dicho de ella.

La razón por la que Alejandra Rubio visita el 'Deluxe'

Mucho se ha hablado de la razón que ha llevado a Alejandra a aceptar ser entrevistada en el programa y ella confiesa que lo hace por su madre, que ha vuelto al programa después de un tiempo alejada. Le hacía ilusión y sabía que a su madre también, así que confiesa que lo hace principalmente por ella y no por razones económicas. Eso sí, no ha venido para quedarse, confiesa. Ha recibido muchas críticas por esta entrevista, pero no le afecta ni le duele.

Alejandra Rubio advierte a su madre sobre Kiko Hernández

Terelu Campos le ha preguntado a su hija si entiende "el universo Sálvame" y la joven se ha mojado a la hora de opinar: entiende el concepto del programa, pero cuando se pasa la barrera y se hiere, "me cuesta entenderlo", reconoce nuestra invitada. Además, Alejandra se moja a la hora de opinar qué piensa sobre el hecho de que su madre y su tía, Carmen Borrego, trabajen en el programa. Pero la Ale más sincera ha llegado cuando la he hecho una clara advertencia a su madre.

Alejandra quiere proteger a su madre y no duda en advertirle que hay personas a las que llama 'amigo' que ella, bajo su punto de vista', considera que no lo son: "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere. María Patiño, creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima... y eso no es malo. Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es". También habla sobre Lydia Lozano.

Alejandra Rubio desvela el carácter de Terelu Campos en la intimidad