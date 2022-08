El reencuentro de Xavier Font y Carlos Armas: la historia de amor que provocó un cisma en 'Locomía'

Pero su relación comenzó a afectar al grupo, ya que Font reconoce que era tan celoso que se producían fuertes peleas entre ellos dos. Mucho se habló de que les obligaron a que uno de los dos abandonara el grupo, pero no fue así. Font confiesa que se fue por propia voluntad, por el bien del grupo y de su relación con Armas.

Además, los exintegrantes de ‘Locomía’ nos hablan de algunas de sus vivencias: Font se acostaba con los chicos a los que les hacía casting, su contrato les obligaba a negar que eran homosexuales, no les dejaban salir a la calle a partir de las once de la noche o no podían maquillarse fuera del trabajo. Esto también hizo que Font decidiera abandonar.