'Viernes Deluxe' (07/10/22), programa completo HD

Anabel Pantoja ha vuelto al 'Deluxe'. La despedimos hace meses, cuando partió hacia Honduras para participar en 'Supervivientes 2022' y, desde entonces, no habíamos hablado con ella en un plató. La sobrina de la tonadillera nos confiesa cómo es su actual relación con Yulen Pereira, qué siente por él y hasta cómo fue su primera vez .

Durante su entrevista, Anabel Pantoja ha tenido que hacer frente a muchas polémicas, como la de las delicadas declaraciones que Arelys, la madre de su novio, ha hecho sobre ella durante su estancia en el reality (Anabel reconoce que le ha pedido explicaciones) mientras que se ha mostrado muy decepcionada con su ex, Omar: "Ya no es la persona de quien yo me enamoré.