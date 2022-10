Anabel Pantoja habla sobre su primera vez con Yulen Pereira: "Fue un poco rara..."

Anabel Pantoja no ha tenido reparos a la hora de decir claramente que Omar Sánchez ya es cosa del pasado y que su presente y su futuro es Yulen. La exsuperviviente ha explicado que las cosas entre ellos van viento en popa y que desde que regresaron de Honduras todo entre ellos ha sido maravilloso.

" Sin caca en el cuerpo , él sin gafas y yo depilada ". Con estas palabras explicaba Anabel Pantoja cómo había sido la primera "noche de amor" con Yulen. Pese a que demostraron que en Honduras entre ellos existía mucha atracción , Anabel y Yulen consiguieron con mucho esfuerzo frenar sus impulsos y no mantener relaciones sexuales hasta su regreso a España.

En la primera noche que pasaron tras la final de 'Supervivientes', los tortolitos no pudieron dar rienda suelta a sus deseos porque en la casa en la que pasaron la noche había unos cuantos amigos de la pareja, pero al día siguiente, cuando todos se habían ido, llegó el gran momento.

Aunque Anabel ha reconocido que "fue un poco raro" , lo cierto es que lo pilló "con muchas ganas" y resultó ser mejor de lo que había imaginado . A la pregunta de si sintió culpa o remordimientos por su exmarido, Omar Sánchez, Anabel Pantoja se ha mostrado tajante: "No, en ningún momento he sentido culpa , yo era una mujer soltera".

Jorge Javier Vázquez se lo ha dicho claro: "Yo a ti te veo siendo madre con Yulen ". La influencer, algo sonrojada, ha reconocido que aunque siempre ha sentido deseos de ser madre, este no es el momento ideal. Sin embargo, Anabel ha tomado una importante decisión acerca de este asunto:

"Voy a contar algo que no pensaba compartir pero que finalmente sí voy a hacer, una amiga me lo comentó y al final he decidido que sí, voy a congelar mis óvulos por lo que pueda pasar, por si dentro de un par de años quiero ser madre, ya sea sola o con Yulen".