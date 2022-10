Loli Navarro nos relata el infierno que ha vivido en Turquía.

La mujer de Joaquín 'el prestamista' ha estado a punto de morir.

Primera entrevista a Loli Navarro, que carga contra Soraya Escaño.

Loli Navarro acudió a Turquía con la ilusión de que le pusieran el mismo trasero que tiene Kim Kardashian, pero esta operación de estética se ha convertido en un auténtico infierno para la mujer de Joaquín, 'el prestamista'. Tras pasar 20 días críticos y al borde de la muerte, Loli ya ha regresado a España y ha sido entrevista en el 'Deluxe' para contarnos el calvario que ha vivido.

Loli nos cuenta que llegó a un momento en el que ella no sufría dolor y que cogió "la enfermedad del pánico": "Pensaba que me iba a morir, me dieron una noche de vida, horas". Pero ¿qué fue lo que pasó para que esta lipoescultura (quitar la grasa de la espalda e introducirla en los glúteos y las caderas) se complicara a estos niveles?

"Conocí a Soraya Escaño (directora de marketing) por TikTok y ella me habló de tal manera que no veía nada más", cuenta Loli. Pero cuando llegó a Estambul, le dijeron que le tenían que realizar una mini operación más, a la que Loli se negaba: "Yo vi que todo aquello iba muy rápido y la segunda prueba no me la hizo por falta de tiempo. Ella veía que yo me estaba echando para atrás. Me dio un enantyum y un poco de agua, justo antes de la operación". Comentan los colaboradores que no se puede hacer esto antes de una intervención.

Loli Navarro carga contra Soraya

Hablamos con Soraya Escaño, la cual se defiende de todas las acusaciones que está recibiendo y añade que está recibiendo amenazas tras lo ocurrido. Loli le responde: "Su trabajo es engañar a la gente. Yo fui a ponerme culo y he venido con un culo y el pulmón destrozado. Me ha provocado un enema pulmonar. No le echo culpa a ella porque ella no me ha operado. Lo que me ha pasado puede ocurrirme también en España...