Omar Sánchez se enfrenta al polígrafo y sale a luz que sigue enamorado de Anabel Pantoja: todas sus respuestas

Ahora que Anabel Pantoja está viviendo la experiencia de acompañar a su tía en una gira americana , su ex marido Omar Sánchez aprovecha para someterse a su primer 'polideluxe' y desvelar así algunas se las cuestiones más secretas sobre la relación que mantuvo durante años con la influencer y con los Pantoja.

¿Sigue Omar enamorado de Anabel Pantoja? ¿Cree el canario que Yulen puede encajar en la saga Pantoja? ¿Cuánto falta para que Omar y Anabel firmen su divorcio? ¿Qué ocurrió tras el fallecimiento de su padre Bernando para que se bloqueen en el móvil ? Omar ha decidido no callarse más y estas han sido sus verdades y sus mentiras .

Omar Sánchez ha asegurado ante los cables de Conchita que Anabel, su exmujer, ha hecho comentarios muy feos sobre Kiko Rivera e Isa Pantoja: "No voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido muchos momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos".