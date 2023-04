Lara Dibildos reaparece tras la muerte de su madre y desvela cómo se despidió de ella

"Es duro , pero llega un momento en el que necesitaba descansar. Era peleona, tenía una fuerza tremenda. pero llega un momento en el que ha tenido una calidad de vida tremenda. Ya era el momento de decir que si no iba a tener esa misma calidad de vida... era el momento", confiesa Lara.

"Yo no callé", cuenta Lara, "tuvo que pensar 'qué pesada es mi hija'. Pero dicen que escuchan... fue con amor, ¿qué más se puede pedir?", añade. Por un lado, lamenta no haber pasado más tiempo con ella, pero por otro piensa que "no debemos castigarnos tanto".