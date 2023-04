Yulen Pereira se pronuncia sobre las polémicas palabras que tuvo hacia Anabel: ‘’Me arrepiento’’

Ahora, Yulen se ha sentado en ‘Viernes Deluxe’ y Lydia Lozano le ha preguntado por sus polémicas palabras: ‘’No me nacía besarla. Y dentro te recreas, que es lo que a mí me llama la atención, te recreas en que ella te decía ‘No me tocas, no quieres dormir conmigo…’ ¿Te arrepientes?’ ’.

Yulen le ha admitido a la colaboradora del programa que se arrepiente mucho: ‘’Es un titular que no me gusta, he intentado ponerme en contacto con Anabel…no me gusta. Cuando me equivoco me equivoco, al final soy persona. Con una pareja pasan cosas, al final los sentimientos se van apagando, es verdad que no estábamos igual de cerca, estábamos más distantes’’.