"Si entra, me levanto y me voy", amenazaba Yaiza cuando Jorge Javier Vázquez saludaba a la hija de Ginés. "Eres el ejemplo de dignidad y lealtad", le vacilaba la joven a la novia de su padre. "Dice que no me conoce y se vino a despedir de mi padre junto a mí", añade Miriam, algo que Yaiza niega que no fue tal cual.