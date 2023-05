Yaiza y su madre llevan años sin hablarse: la exsuperviviente explica el motivo.

La novia de Ginés habría recibido malos tratos por parte de su madre.

La desgarradora entrevista a Yaiza Martín: "Mi madre me daba palizas".

"Me voy a quitar una mochila de silencio de tanto callar", le confesaba Yaiza Martín a Jorge Javer Vázquez antes de salir al plató de 'Viernes Deluxe'. Asegura que su madre, Benigna, a la que pudimos oírle decir en 'Sálvame' que no la consideraba su hija, tiene mucho que callar y que hay una razón por la cual no se hablan desde hace años. ¿Por qué no tienen relación? Yaiza responde.

Yaiza destapa que sufrió 'malos tratos' por parte de su madre

"Lo que más pena me da es que le puedo responder peor de lo que ella ha hablado de mí", asegura nuestra invitada. Considera que todos pueden tener un fuerte carácter, pero "que una madre hable así me da pena, vergüenza, pero gracias, porque ya no me voy a callar lo que llevo años callando".

"Hace años que no la escucho y hay cosas que me las ha dicho toda la vida, desde pequeña. Desde mi infancia me decía, delante de todo el mundo, que prefería haberme cagado a haberme parido. Y me humilló el día de mi primera comunión, decía que era una machorra. He mentido en mi casa, sí, pero para poder salir, ir al fútbol o ir a una academia, para llegara ser lo que soy. Está mal, le he mentido a la cara, pero luego me daban unas palizas... Tengo puntos en la barbilla de haberme empujado contra un espejo", es parte de su testimonio.