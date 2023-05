Yaiza Martín ha sido acompañante de lujo, según el polígrafo: "Subían muchos hombres a su casa"

Yaiza Martín se ha roto por completo al confesar en el plató de 'Viernes deluxe' que nunca se ha sentido querida por su madre, una madre que desde la muerte de su padre le habría hecho sentir inferior a sus hermanos : "Toda mi vida he tenido que escuchar esa frase, yo creo que mi madre me tenía envidia o eso es lo que varias personas de mi familia me han dicho".

La pregunta más esperada de la noche llegaba al final del polígrafo: ¿Has sido acompañante de lujo en alguna ocasión? Yaiza ha contestado que no y el polígrafo ha determinado... ¡que miente! Aunque la canaria ha intentado explicarse, lo cierto es que sus explicaciones no han convencido a nadie:

"Yo pensaba que la pregunta se refería a que si había sido puta o no y por eso he dicho que no, pero luego Conchita me ha dicho que acompañante de lujo es irse a comer o cenar con un hombre y no pagar, eso sí que lo he hecho".