Claro que, no solo de lavandera trabaja Chiqui... La ex gran hermana le ha contado a los colaboradores del 'Deluxe' que su jefe, además de una lavandería industrial, tiene una empresa de juguetes sexuales y ella hace allí sus pinitos: "Está tan contento conmigo como trabajadora que también me quiere en la otra empresa que tiene en Valencia, allí lo que hago es enseñar juguetes sexuales y me encanta".