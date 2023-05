Ginés, contra las cuerdas: dos días antes de irse a Honduras le pidió una oportunidad a Isabel estando con Yaiza

La entrevista de Ginés en el ‘Deluxe’ no ha sido nada fácil para su exmujer, Isabel. El exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha querido ni mirar a la fue su mujer durante 32 años porque, según él, no tiene nada que hablar con ella en el programa.

Ginés en un intento por explicarse solo ha atinado a decir: ‘’Le dije yo que, si esto tenía arreglo, no tenía arreglo, pues no tenía arreglo’’. Isabel, tratando de contar su verdad ha insistido: ‘’Claro que estaba con ella, se fue a Madrid con ella antes de irse a Honduras’’.

‘’Yo le escribo que, si lo nuestro tiene arreglo, no tiene arreglo, pues no tiene arreglo’’, continuaba Ginés sin saber qué más decir. ‘’Pasó pues lo mismo que pasó cuando yo la vi en la isla. Le dije allí cuando llegó a la isla ‘si me perdonas yo estoy dispuesto’. Yo sabía que eso era un montaje me di cuenta a los 10 minutos’’.