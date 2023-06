Pilar Vidal desvela ante el polígrafo por qué ha roto con su pareja después de 8 años: "Lydia Lozano tuvo algo que ver"

Pilar Vidal ha sido una de las últimas incorporaciones que ha tenido 'Sálvame' y el 'Deluxe' pero eso no significa que no se haya ganado el apoyo del público. La periodista lo ha dado todo en los últimos meses del programa y hoy da un paso más en el universo 'Sálvame' al someterse al polígrafo de Conchita.

Una de las preguntas del 'poli' dice lo siguiente: "¿Es Lydia Lozano culpable de tu última ruptura con tu última pareja de ocho años?" Dice que no, pero algo sí que contribuyó. Lydia se sorprendió hace poco en 'Sálvame' al saber que Pilar y su pareja no estaban casados, miró a cámara para dirigirse al médico y decirle que le pidiera matrimonio a Pilar.

Y esto provocó la ruptura porque Pilar reflexionó y se dio cuenta de que quería casarse, pero su pareja no: "Veía que no avanzaba. Tú buscas hacer un futuro, hacer una familia y tienes unos deseos que la otra persona no quiere dar... Sé que no le sentó bien".