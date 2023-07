Yurena arrasa en las listas de ventas y cuenta con una legión de fans que nunca la abandonan. Pero la artista lleva una mala racha que no logra superar: no consigue vender una casa familiar y el techo de la cocina de su vivienda se ha caído, ¿le han echado algún mal de ojo a Yurena?

“Nunca he querido creer en este tipo de cosas, pero me han empezado a pasar demasiadas cosas malas seguidas”, confesaba Yurena en una entrevista previa a su entrada en plató. La santera Conchita Hurtado va a ponerle remedio en directo.

“Estás obsesionada con que tienes una negatividad, pero no la tienes. El problema que tú tienes es la tristeza, la pena. Sigues con depresión tras perder a tu mamá”, dice Conchita, y añade que Yurena es muy confiada y no debería meter en casa a quien no debe.