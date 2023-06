Nacho Palau confiesa que Miguel Bosé negó en el juicio haber sido su pareja: "Tuve que demostrarlo con pruebas"

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Miguel Bosé al no considerar hermanos a los cuatro hijos de la pareja , algo que deja triste a nuestro invitado: "Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre y terminando por mi paso por 'Supervivientes'. Perdí mi anonimato, algo que siempre había valorado. Salí de allí enfermo, ingresé para el tratamiento, luego el proceso judicial...".

Nacho Palau no se arrepiente de haber llevado a cabo este proceso judicial por sus hijos, a pesar de haberle distanciado de Miguel Bosé: "Ya arrastrábamos problemas. No estoy despechado (como ha insinuad el artista), fue más desesperación. No esperaba jamás que se fuera a separar a mis hijos, que iban a acabar dos aquí y dos allí". Pero, ¿por se negaron a adoptar a los otros dos hijos?