El polígrafo deja en evidencia a José Manuel Parada al destapar sus mentiras sobre Chelo García-Cortés

“A lo mejor algún día me vuelvo loco y me da por contarlo todo”, reveló hace tiempo José Manuel Parada . El periodista comenzó a hablar hace un par de semanas en ‘Fiesta’, donde mostró su malestar hacia Chelo García-Cortés , quien fuera su gran amiga y pareja en el pasado.

Conchita matiza y dice que Parada reconoce que no hubo penetración, pero que sí que existe una especie de deslealtad por su parte. Parada insiste en que él no miente, que no hay matices que valgan y que la que fue infiel en la relación fue Chelo. María Patiño reacciona y dice que Chelo, durante muchos años, le ha contado siempre la misma historia, luego le extraña que haya mentido durante tantos años.

Chelo no se quiere pronunciar al respecto, pero parece orgullosa al ver que se ha descubierto la verdad: "Que cuente su historia, yo ya he contado la mía". Tras esto, descubrimos una nueva mentira: "¿Te pilló Chelo in fraganti con un hombre en vuestra casa?" También dice que no, pero vuelve a mentir (aunque hay que matizar). ¿Y fue Chelo infiel a Parada con varias amantes? Dice que no le consta, porque asegura que le fue infiel solo con una persona.