Adara: "No estoy enamorada ni de Hugo, ni de Gianmarco, he llorado mucho"

Adara ha contado en 'Sábado Deluxe' cómo fue su reencuentro con Hugo Sierra en Palma de Mallorca: "Cuando le vi me puse muy nerviosa, le quiero es el padre de mi hijo. Le pedí perdón y él aceptó mis disculpas. Me siento culpable sobre todo por los besos, los podría haber evitado", confiesa. "Esperaba que Gianmarco me llamará para preguntarme cómo estaba, pero nada, he llorado mucho, estoy muy decepcionada. Estos días sí me ha llamado, pero no le he cogido porque me da miedo, que me grabe, o que lo cuente a su manera, como todo"