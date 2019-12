La conversación que prueba el rechazo de Gianmarco a Adara: “Quería hablar contigo y saliste corriendo de plató”

En ella, Adara refleja la insistencia a Gianmarco y su respuesta negativa: "No puedo creer que estés subiendo stories y seas tan frío de no cogerme el teléfono". Ante el pasotismo de Gianmarco, Adara decide plantarle cara y llamar a las cosas por su nombre: "¿Sabes lo que me quieres tú? Nada. Yo no necesito a una persona que me deje de hablar, que te vaya bien".