Alonso Caparrós hace llorar a su padre en su reencuentro en el 'Deluxe': "Perdóname, papá"

Andrés, Alonso y Claudia (abuelo, hijo y nieta), se han reencontrado en el programa para dejar claro que siguen siendo una familia tremendamente unida pese a los grandes baches que han pasado. En la entrevista de 2017 , Alonso acusó a su padre de no haberles dado una buena vida a él, a sus hermanos y a su madre por no estar presente y ocuparse más de su trabajo como comunicador que de ellos.

Hoy Alonso, totalmente recuperado de sus adicciones, ha querido pedirle perdón a su padre por las tremendas palabras que dijo de él, algo que el locutor ha recibido con especial emoción: "No me tienes que pedir perdón hijo, no eras tú, ese no eras tú".