Efrén Reyero explota el 'Polideluxe' con sus mentiras: de su traición a Marta López, al motivo real de su ruptura

El 'poli' confirmó que grabó a Marta López sin su consentimiento

Un episodio de celos pudo ser el motivo de su ruptura

Efrén Reyero lleva en el punto de mira desde que terminó su relación con Marta López. Eran muchas las dudas que planeaban sobre él y muchas las preguntas que necesitaban respuestas. Fue en el ‘PoliDeluxe’ donde el extronista resolvió, una a una, todas las dudas.

Eso sí, en el camino hacia la verdad, el que fuera novio de Marta López soltó alguna que otra mentira. Unas afirmaciones que no pudieron escapar a la implacable máquina de Conchita y que dejaron a su exnovia completamente abatida.

Efrén Reyero pactó unas fotos con un periodista

La primera información que rompió por completo a Marta López fue cuando Efrén Reyero negó ante la máquina de Conchita haber llamado a un periodista para que les fotografiara juntos y que la prensa conociera su relación. El extronista mintió y la reacción fue clara.

Él no tardó en justificarse. Aseguró que no había llamado a “ningún periodista”, pero en el plató había alguien que decía tener pruebas sobre aquello. Cynthia Martínez, excibernovia de Efrén Reyero, dijo que tenía “los audios” en los que un periodista le confirma que el extronista quería vender una exclusiva con Marta López.

El extronista grabó a Marta López sin consentimiento

Otra de las dudas que llevábamos semanas necesitando despejar era si Efrén Reyero grabó conversaciones privadas con la que fuera su novia sin consentimiento. Él aseguró no, pero el ‘PoliDeluxe’ no tardó en desmentirle. Marta, muy afectada, aseguro que no iba a hablar nunca más con él, ya que no podría olvidar tremenda traición.

El episodio de celos que pudo romper su relación con Marta

“¿Rompiste con Marta López por un ridículo episodio de celos en tu cumpleaños?” Fue otra de las grandes mentiras de Efrén Reyero en el ‘PoliDeluxe’. Una afirmación que hizo saltar a su exnovia, que se pregunta cómo podía saber el programa algo tan privado.

Efrén explicó que Marta López no había querido ir a su cumpleaños y no negó la información de que su exnovia se había negado a ir a la fiesta porque en ella había mujeres con las que él había intimado.

Al concoer la respuesta del ‘PoliDeluxe’ y saber que Efrén había contado algo tan íntimo, Marta López no pudo ocultar su decepción: “Gracias a Dios no voy a llorar, pero el daño que me has hecho es irreparable (…) Me ha traicionado un amigo y eso es irreparable”, dijo ella.

El carácter de Marta López: ¿Un motivo para romper?

Sobre si le resultaba imposible seguir con Marta López porque tiene muy mal carácter, Efrén dijo que no, que eso no había sido problema. Pero el ‘PoliDeluxe’ determinó que mentía. “Se me ha caído todo… ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has sentido por mí?”, se preguntaba la colaboradora.

Las preguntas a Efrén Reyero sobre Cynthia Martínez

Pero Marta López no fue el único punto que se trató en el ‘PoliDeluxe’ a Efrén Reyero. El extronista respondió a varias preguntas sobre su ‘cibernoviazgo’ con Cynthia Martínez durante el confinamiento y aclaró si terminó con ella por empezar algo con la ex de Merlos.