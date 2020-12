El 'PoliDeluxe' confirma que Efrén Reyero grabó a Marta López sin su consentimiento

Tras saber el veredicto del ‘PoliDeluxe’ y que podría haber sido grabada por el que era su pareja, la ex gran hermana preguntaba muy directa: “¿Para qué has estado conmigo? ¿Qué querías de mí?”, dos cuestiones en las que se notaba el dolor que sentía por la traición.

Marta López, muy dolida, prefería que Efrén Reyero no enseñara su móvil, pero no ocultaba su lo molesta que estaba con el que había sido su pareja: “Hemos hablado y hemos quedado bien. Pero si esto es verdad, yo no quiero volver a hablar contigo”, decía la colaboradora.