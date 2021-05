Antonio Canales y la traición de su novio que casi acaba con su vida: "Me quise tirar por el balcón"

La traición del novio de Antonio Canales por unas fotos en la playa por 14.000 euros

Antonio Canales pensó en quitarse la vida tras la traición de su pareja

Tanto que Antonio Canales reconoce que pensó en quitarse la vida cuando se vio expuesto de esta manera lanzándose desde un piso catorce: “Se me vino todo, lo comprendí todo, me di cuenta, abrí el balcón y pensé que me estaba recuperando y me pasa esto, pensé no remonto, cómo doy la cara, la cara tan denigrante, me sentí engañado de un golpe, como si me arrancaran el corazón, pensé por un momento ‘me tiro”.