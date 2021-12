El ataque de Víctor Sandoval a Lydia Lozano que hace estallas a la colaboradora: "No me saques mierda"

Víctor Sandoval ha reconocido que se siente rechazado por parte de sus compañeros de programa: "Piensan que soy un pesado y un penas"

Lydia Lozano intenta despedirse: "¿Acaso me llamas tú a mí? Yo también quiero que me toquen las palmas"

Jorge Javier valora los avances de Víctor Sandoval: "Se te ve mejor, no has dicho ninguna locura"

La pandemia del coronavirus ha afectado muy negativamente a la sociedad y no solo en lo que se refiere a su salud física. La salud mental de las personas es algo que durante años ha sido un tabú del que no se hablaba pero que con noticias como la muerte de Verónica Forqué se ha puesto de manifiesto.

Cristina Soria ha explicado en su entrevista en 'Sábado deluxe' que la pandemia ha provocado que muchas personas se sientan solas y que no se atrevan a pedir ayuda y decirlo abiertamente en su entorno más cercano. Es el caso del colaborador del programa Víctor Sandoval, alguien que ha reconocido en directo que se siente solo y que es consciente de ello.

Aunque el colaborador está recibiendo ayuda psicológica y cuenta también con la ayuda de Cristina Soria, lo cierto es que Víctor ha aprovechado para lanzarle un dardo envenenado a una de sus compañeras de plató: "Yo no es que me sienta solo, es que estoy solo y lo sé pero lo llevo fenomenal, porque lo no quiero es gente que cuando está contigo en un plató de televisión se lleva fenomenal contigo pero que cuando se apagan los focos ni te llama para ver cómo está, ¿a que sí, Lydia?".

La colaboradora no se ha tomado nada bien el ataque de su compañera y ha intentado negar las palabras de Víctor: "Eso no es cierto, yo cómo puedo saber que te encuentras mal, tampoco me llamas tú a mí, si a mí me llama un amigo porque me necesita yo siempre estoy ahí".