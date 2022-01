Bárbara Rey estalla contra Miguel Frigenti: "Mi hija y yo nunca hemos llamado a nadie 'gorda desgraciada"

El colaborador habló en ‘Sábado Deluxe’ sobre el conflicto que tuvo con la hija de Bárbara Rey en la casa de ‘Secret Story’ y aseguró: “Con ella no hago más que llevarme palos, porque yo le perdoné de todo corazón y ella me seguía provocando en los platós”.

“Si una persona se me acerca en un programa y me dice que me vaya a casa a inflarme de ‘trankimazines’, no me siento juzgado, me siento atacado”, decía Miguel Frigenti, que dibujaba a una Sofía Cristo un tanto desafiante.