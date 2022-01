Luis se refiere a Nagore en todo irónico como Oprah Winfrey: "Se ha convertido en la diosa de la cadena, parece que hay que tener cuidado de lo que se habla de ella, no sé por qué, no sé quién es ella, si yo no hablo más de ella es porque le tengo un gran cariño y respeto a su pareja, con quien he trabajado muchísimo".