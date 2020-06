El rapapolvo de Belén Esteban a los políticos: "Me dan vergüenza, no han estado a la altura"

Belén Esteban ha regresado a ‘Sábado Deluxe’ muy enfadada con todo lo que ha sucedido con la crisis del coronavirus y cómo ha sido gestionada por el Gobierno , el resto de políticos y Sanidad . No tiene reparos en alzar la voz y sentenciar que “el sistema sanitario lo ha pasado muy mal y el Gobierno no ha estado a la altura . No ha habido medios”.

La colaboradora cuenta que tanto su marido como sus compañeros han tenido que pagarse ellos mismos la prueba del COVID : “Que un sanitario tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, ni trajes, ni batas… Tengo una amiga en Andalucía que, después de veinte días con la misma bata, se la tuvo que romper para que le dieran otra”.

Pero Belén no quiere que se tome su alegato como una crítica solo al Gobierno, pues ella asegura que no se casa con nadie, que ha votado en su vida tanto al PP como al PSOE y a Ciudadanos y que considera que ningún político ha dado el do de pecho: “Me siento avergonzada de todos los políticos de este país, que veía como se peleaban en el congreso de los diputados, se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenía que estar unidos… ¡Basta ya!"