Belén Esteban se enfrenta a Matamoros y Jorge Javier en su regreso: "Se os ha visto muy subidos"

Belén Esteban ha estado cien días confinada en su casa y no ha pisado los platós de ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’ durante todo este tiempo porque pertenece a un grupo de riesgo y debía permanecer en casa. Pero Belén no ha perdido detalle de todo lo que ha ocurrido durante su ausencia y asegura que ha habido comportamientos de algunos compañeros que no piensa tolerar.