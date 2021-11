Belén Rodríguez, operada tras romperse tibia y peroné en una caída: "Tuve miedo de perder la pierna"

La colaboradora se encuentra mejor, pero reconoce que lo ha pasado mal, así se lo ha confesado a Jorge Javier Vázquez (con quien no ha podido evitar bromear sobre el trío que hicieron en el pasado): “Ahora soy feliz, mi única felicidad es que no me duela la pierna. Ya no siento tanto dolor”, confiesa. Pero ¿qué fue lo que pasó? La propia Belén Rodríguez nos cuenta cómo fue su aparatosa caída: