Entre ellas, la amiga íntima de Rocío Carrasco y de las Campos aseguró que no tenía “ningún límite en el sexo” y que le gusta “experimentarlo todo”. Fue tras esas palabras cuando hizo una de las confesiones más fuertes de la noche, algo que hizo sonrojarse a Jorge Javier Vázquez.

“Yo el único trío que he hecho en mi vida ha sido con Jorge”, dijo Belén Rodríguez. En ese momento, el presentador se levantaba de la silla por la vergüenza e intentaba esconderse de las cámaras saliendo del plató de ‘Sábado Deluxe’. "Que lo está viendo mi madre...", decía Vázquez.

Era entonces cuando empezaban las preguntas por parte de los colaboradores y Belén Rodríguez empezaba a dar respuesta a las dudas. “Estuvimos en una casa con jacuzzi que tenía Jorge. Lo típico que te lías… Pero yo solo me lie con Jorge”, declaró la colaboradora.

“Jorge tenía muchísima curiosidad por saber cómo era el aparato de las mujeres y fue una cosa de curiosidad, una cosa anatómica, no de pasión ni de sexo. Fue algo de cultura general. Él no había visto un co** y yo se lo enseñé”, declaró la colaboradora.