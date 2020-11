La versión definitiva sobre la caja fuerte de Cantora: "Isabel Pantoja la arrancó y se la llevó entera"

Mucho se ha hablado de lo que hizo Isabel Pantoja cuando murió su marido, el torero Paquirri . Esta semana se ha especulado con la posibilidad de que el mismo día del fallecimiento del diestro en la plaza de toros de Pozoblanco Isabel se desplazara hasta Cantora para llevarse lo que había en la caja fuerte de la finca, pero al parecer no fue del todo cómo lo cuentan.

En Cantora había tres cajas fuertes, no una

"Mis padres son las únicas personas que están en la finca Cantora cuando Paco fallece. Los albaceas le dijeron a mi padre que no dejasen entrar en la casa a nadie, ni Rivera ni Pantoja (...) A la semana, se presenta allí Isabel Pantoja con un señor de Sevilla, que no era ni su hermano Bernardo ni ningún familiar, especialista en abrir cajas fuertes (...) Mi padre, acertada o desacertadamente, la deja entrar porque era la mujer de Paco (...) En Cantora había tres cajas fuertes, la que tenía Paco en su despacho con documentos, la que tenía en su dormitorio de soltero donde no había nada y la tercera que era la importante donde estaba el dinero, más de 40 millones de pesetas, y las joyas (...) Esa caja fuerte se la lleva Isabel entera, la arranca de allí y nunca más vuelven a poner una caja fuerte allí, en la actualidad solo hay dos cajas fuertes en Cantora".