Lydia Lozano y Antonio David se enfrentan al Polideluxe: los motivos de su enfrentamiento

Las preguntas de 'Quiero dinero' han enfrentado a los colaboradores

Lydia Lozano y Antonio David Flores protagonizan esta noche uno de los cara a cara más esperados en 'Sábado Deluxe'. Las preguntas de 'Quiero dinero' han enfrentado más que nunca a los colaboradores de 'Sálvame' y en el programa de hoy descubriremos quien de los dos dice la verdad:

Lydia era la encargada de redactar cinco preguntas a las que debía enfrentarse Antonio David en 'Quiero dinero'. La colaboradora se desahogaba con uno de los redactores mientras pensaba que las cámaras del programa no le grababan.

"Esto no se puede hablar con un micro. Las informaciones que él me ha pasado no las voy a preguntar nunca, ósea que estoy siendo muy legal porque si yo soltara el bombazo que di en ‘A tu lado’…”, decía Lydia haciendo referencia a una noticia que el padre de Rocío Flores le trasmitió a través de José María Franco.

“A ella no le hace falta una cámara para ser una telenovelera. Yo jamás le he pasado información a José María Franco para sé la pasara a Lydia ”, desmentía el exconcursante de 'GH VIP 7'.

Las preguntas de Lydia Lozano

El ambiente todavía se volvía más tenso cuando Antonio David escuchaba una de las preguntas que su compañera tenía preparadas para él: ¿Entregó Antonio David a sus padres el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco sin que ella se enterase?

"Muy bien Lydia, lo que sabrás tú de mis padres. Mis padres no han salido jamás en televisión ni han hablado ni han hecho una declaración. ¡Vamos a hablar de Charlie! Si mis padres son incontables porque nunca han salido en los medios… ¡a qué viene Lydia ahora a preguntar por ellos! ¡Qué feo y qué sucio!", brotaba él.

Al día siguiente, otras de las preguntas de Lydia cabreaba todavía más al ex de Rocío Carrasco: ¿Frecuentabas bares de lucecitas cuando estabas casado con Rocío Carrrasco?

Al tertuliano se le cambiaba la cara y arremetía contra su compañera: "No, no tengo ese tipo de afición, pero conozco a gente que la tiene y no en luces, en su casa y en el extranjero también. ¡Yo no soy un putero! La semana que viene vamos a tocar el tema porque no soy ningún putero. A lo mejor a la gente con la que tú te rodeas sí le gustan, estás jugando con fuego", le advertía Antonio David.

Antonio David, muy decepcionado con Lydia

'Quiero dinero' comenzaba a hacer mella en la relación entre Lydia y Antonio David y él aseguraba sentirse "muy decepcionado". "No pensé que fuera a entrar de esa forma que entró a plató. Pensé que no íbamos a llegar al extremo al que llegamos y que ella iba a tener una postura más conciliadora. Lo que vi fue una persona que se estaba riendo y que estaba disfrutando con el daño que iba a provocar. En la vida hemos tenido problemas. No me esperaba que ella se tomase esto como una venganza"

Estalla la guerra

Copérnica le preguntaba a Antonio David si había desaparecido durante una semana estando Rocío Carrasco embarazada". Él aseguraba que no, pero Copérnica determinaba que mentía.

A continuación, la dirección del programa anunciaba que Antonio David se enfrentaría a las mismas preguntas en 'Sábado Deluxe' y sería Lydia quien se las haría. A pesar de que ella ponía cara de asombro, Mila Ximénez aseguraba que había visto a la periodista con la directora.

"Eres una teatrera, te encanta una fiesta y un salseo y ser la protagonista. Llevas toda la tarde negociando hacerte un Polideluxe conmigo", bramaba él. "Eso es mentira", intervenía Belén Esteban. "Primero te han llamado a ti y luego le han llamado a ella".