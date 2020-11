Antonio David Flores pierde los nervios con una pregunta de Lydia Lozano sobre "bares de lucecitas"

¿Le pediste a Rocío Carrasco que convencer a la Jurado de que no adoptase a Gloria Camila ni a José Fernando para que ella fuera su única heredera? Más de uno se quedaba con la boca abierta, él respondía que no y la máquina determinaba que decía la verdad.

¿Frecuentabas bares de lucecitas cuando estabas casado con Rocío Carrrasco?, preguntaba Carlota Corredera y a él se le cambiaba la cara: “No, no tengo ese tipo de afición, pero conozco a gente que la tiene y no en luces, en su casa y en el extranjero también”.

“¡Yo no soy un putero!”, gritaba él que estaba dispuesto a entrar en la guerra: “No, el que está jugando eres tú”, le decía Lydia, que argumentaba su pregunta en el testimonio que alguien dio en directo.

“La semana que viene vamos a tocar el tema porque no soy ningún putero. A lo mejor a la gente con la que tú te rodeas sí le gustan, estás jugando con fuego”, acusaba él y le advertía: “Esto no se queda aquí”.