Lydia Lozano asegura que Antonio David le filtraba información

AD lo niega y ataca a Lydia: "¡Es una peliculera espectacular!"

Antonio David se enfrenta al exchófer de Rocío Jurado en directo

Lydia Lozano ha sido la encargada de redactar las cinco preguntas a las que Antonio David Flores se ha enfrentado en ‘Quiero dinero’. La colaboradora se ha desahogado con un redactor de ‘Sálvame’ ¡pero no sabía que nuestras cámaras la estaban grabando!

Las insinuaciones de Lydia Lozano

“Esto no se puede hablar con un micro”, ha adelantado Lydia ante el contenido de alto voltaje que iba a tratar en la reunión. La colaboradora ha preparado las cinco preguntas por las que Antonio David puede ganar 5.000 euros y ha asegurado haberse sentido “utilizada” por su compañero a lo largo de su trayectoria como periodista: “Las informaciones que él me ha pasado no las voy a preguntar nunca, ósea que estoy siendo muy legal porque si yo soltara el bombazo que di en ‘A tu lado’…”, ha dejado caer Lydia.

La colaboradora ha contado que se trató de un “bombazo muy fuerte” que Antonio David Flores le contó a través de José María Franco.

El cabreo de Antonio David Flores

Al escuchar a su compañera, Antonio David ha asegurado estar atónito con las confesiones de Lydia Lozano: “Me parece una peliculera espectacular, ella es la primera que participa de esto y que le encanta ser la protagonista. Ella a mí me ha llamado durante muchos años”.

Jorge Javier Vázquez le ha aclarado que Lydia no sabía que la estaban grabando pero esto no ha servido de excusa para AD: “A ella no le hace falta una cámara para ser una telenovelera. Yo jamás le he pasado información a José María Franco para sé la pasara a Lydia ”, ha aclarado.

Pero J. M. Franco, exchófer de Rocío Jurado, estaba en plató y ha desmentido a Antonio David: “¿¡Cómo que no?! ¡Estás mintiendo!”, le ha replicado.

José María ha asegurado que Antonio David le llamó “muchas veces” para que filtrara noticias en su beneficio a Lydia Lozano pero él lo ha negado: “Al tener línea directa con Lydia, no necesitaba ningún intermediario, eso que quede claro. Jamás he llamado a Lydia para contarle nada, siempre me ha llamado ella. Yo nunca la he mentido y no entiendo porque ahora viene a contar estoy y dice que se siente decepcionada”, ha zanjado desde el plató de ‘Sálvame’.

Antonio David Flores vs. José María Franco

Pero este no ha sido el único enfrentamiento que David ha tenido con nuestro invitado. El exguardiacivil ha acusado al exchofer de Rocío Jurado de haberle traicionado llamando a la prensa y ha asegurado que José María le robó unas cartas que tenía guardadas en su casa para vendérselas en ‘Aquí hay tomate’

Franco lo ha negado de manera tajante y ha contado que fue Antonio David quien filtró esas cartas para lavar su imagen públicamente y acabar con las voces que cuestionaban cuáles eran sus verdaderas intenciones tras su mediatizada ruptura con Rocío Carrasco.