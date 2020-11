Antonio David Flores advierte con abandonar ‘Quiero dinero’ tras una comprometida pregunta de Lydia Lozano sobre sus padres: “Qué feo y qué sucio”

El monumental enfado de Antonio David

Cuatrocientos euros : ese es el dinero que Antonio David se llevaba si aceptaba responder una pregunta sobre sus padres. El colaborador se ha enfadado al escuchar esta oferta y ha criticado que Lydia Lozano haya metido a sus padres en este juego : “Muy bien Lydia, lo que sabrás tú de mis padres. Mis padres no han salido jamás en televisión ni han hablado ni han hecho una declaración. ¡Vamos a hablar de Charlie !”, ha dicho AD muy cabreado, maldiciendo a su compañera: “Si mis padres son incontables porque nunca han salido en los medios… ¡a qué viene Lydia ahora a preguntar por ellos! ¡Qué feo y qué sucio!”.

Todos los colaboradores se han quedado descolocados con la verdadera intencionalidad de Lydia, y Belén Esteban ha confesado que estaba decepcionada: “Me he quedado muerta. No me lo esperaba”, ha criticado sobre el hecho de que Lydia nombrará a los padres de Antonio David.